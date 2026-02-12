Luis Abinader resalta aporte nueva tienda Sirena en San Juan

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader visitó ayer las instalaciones de la tienda la Sirena en San en Juan de la Maguana, como parte de la inauguración de ese establecimiento comercial, construido por la familia Ramos con una inversión de RD$740 millones y con 106 empleos directos en la zona.

El jefe de Estado recorrió las instalaciones junto a la gobernadora provincial, Ana María Castillo y a Mercedes Ramos, Iván Mejía Alberty, Pedro Tejada, Ana María Ramos, Luis Espaillat, principales ejecutivos del Grupo Ramos; el alcalde Lenin de la Rosa y Nidio Encarnación.

Entre las áreas que recorrió están las de servicios donde conversó con colaboradores de la tienda sobre las oportunidades laborales generadas y el impacto de la apertura en San Juan de la Maguana.

Sostuvo que ese establecimiento se integra al proceso de relanzamiento que vive la provincia de San Juan, que incluye el fortalecimiento del turismo y el desarrollo agrícola mediante la diversificación productiva.

Ponderó el impacto positivo de la expansión de la tienda la Sirena y el compromiso de la familia Ramos con el desarrollo de la nación, en especial en la región Sur.

Refirió que la expansión de la empresa ya había dado resultados positivos con la apertura en Barahona y confió en que su presencia en San Juan será exitosa. Dijo que la instalación de grandes empresas impulsa el comercio local y todos ganan cuando la economía se multiplica y mejora, generando bienestar.