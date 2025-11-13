Luis Abinader respalda Plan Justicia del Futuro 2034

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Como “un paso trascendental para la República Dominicana, que demuestra la madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país”, calificó el presidente Luis Abinader el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, lanzado ayer por el Poder Judicial, en un acto que contó con la presencia de personalidades de todos los sectores del país.

Manifestó que el gobierno que encabeza ha acompañado este proceso “con respeto a la independencia de los poderes del Estado”, pero también con la convicción de que “sin justicia confiable no hay desarrollo; sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible ni inversiones seguras ni democracia efectiva”.

Dijo que el Plan de Justicia Futura está alineado “a la visión de largo plazo de nuestro programa Meta RD-2036”, que simboliza la voluntad de construir un país donde el progreso no sea episódico sino estructural y donde el desarrollo repose sobre instituciones sólidas, transparentes y previsibles.

En un discurso que pronunció en el acto, el mandatario dijo que la justicia no puede ser un tema coyuntural sino una misión de Estado, y que planificarla es también planificar el porvenir de toda la República Dominicana.

“La modernización del Estado requiere instituciones que rindan cuentas, que usen la tecnología como herramienta de equidad y que sirvan a las personas y no a los intereses particulares, porque cuando la justicia camina con integridad, el país camina con confianza, y cuando la justicia es eficiente, la democracia florece”, señaló Abinader.

Resaltó que durante los los últimos años el Poder Judicial ha dado pasos firmes en esa dirección, demostrando que la innovación tecnológica y la gestión moderna pueden estar al servicio de una justicia más sana, más eficiente y más cercana a la ciudadanía.

“Ha demostrado que el lenguaje de la justicia del siglo XXI se escribe con digitalización, transparencia, equidad y acceso y, sobre todo, ha demostrado que la confianza en las instituciones se construye con resultados…”, agregó.

Valoró que el Plan haya sido diseñado con la participación de distintos sectores de la sociedad, indicando que cuando los poderes públicos colaboran con respecto a su independencia, pero unidos por un mismo propósito nacional, la democracia se fortalece porque “la cooperación basada en la transparencia, el diálogo y la lealtad al país, es la que permite las transformaciones que perduran”.

En la construcción del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 participaron 3,000 actores nacionales, y el apoyo de organismos internacionales como el PNUD, AECID, World Justice Proyect y Together Ideas. Tiene como objetivos lograr el 0 % de mora judicial; 100 de justicia accesible y transparente y anticiparse a desafíos futuros.

“Se aspira además a ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), consolidado un Estado moderno con justicia, transparencia y gobernanza como pilares” dijo el jefe del Estado.

Planificación por escenario

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del PJ, Luis Henry Molina, dijo que el Plan Justicia del Futuro-2034 es la continuidad de Visión Justicia 20-20 que sentó las bases de la transformación estructural en la que muchos no creyeron pero cuyos resultados son visibles hoy.

Afirmó que para sostener los avances y consolidar la justicia a la que se aspira como nación, el Plan Justicia del Futuro 2034 se elaboró bajo la metodología de planificación por escenarios, una herramienta que dijo, es utilizada en países como Sudáfrica y Colombia en momentos de profunda crisis, “pero aquí se ha implementado desde la estabilidad democrática”.

Aseguró que la innovación y las acciones que conlleva este nuevo plan van más allá de la modernización institucional, “porque encarnan una responsabilidad ética y filosófica, pues en su uso descansa el cumplimiento del rol judicial ante la sociedad”.

El Conep valora y respalda

El vicepresidente del Conep, César Dargán valoró el proceso de escenarios para la elaboración del Plan, afirmando que es una práctica que fortalece la cultura de la planificación y la cooperación institucional.

Para el dirigente empresarial, “el desarrollo económico y la justicia social son inseparables y desarrollo no es la suma de esfuerzos aislados sino la coincidencia de propósitos entre Estado, empresa y ciudadanía”, dijo.

Dargán afirmó que los consensos alcanzadas para la elaboración del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 “son una prueba de madurez cívica, de confianza mutua y propósito común” entre sus autores.