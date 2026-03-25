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París, Francia.- El presidente Luis Abinader sostuvo este miércoles un encuentro estratégico con líderes empresariales franceses con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales entre la República Dominicana y Francia y captar nuevas inversiones que permitan, además, diversificar la matriz productiva nacional.

El mandatario presentó al país como una economía abierta, segura y con una estabilidad democrática y jurídica que garantiza un clima de negocios favorable en la región.

De su lado, inversionistas franceses que ya tienen presencia en el país resaltaron el crecimiento económico constante y catalogan a la República Dominicana como su principal destino de inversión en la región del Caribe, apreciando las facilidades para el desarrollo de proyectos, asumiendo compromisos a largo plazo y manteniendo la mira en inversiones futuras debido a los excelentes resultados obtenidos.

Mientras, nuevas firmas mostraron un interés directo en participar en futuras licitaciones y proyectos.

El diálogo tuvo lugar en el marco de una agenda oficial en París y estuvo organizado por MEDEF International, la principal red de inversión privada de Francia.

Durante la reunión, que se produce tras el exitoso encuentro sostenido el pasado martes 24 con el presidente francés Emmanuel Macron, Abinader reafirmó la confianza mutua y las sólidas relaciones bilaterales.

Luis Abinader se reúne con empresarios francesesFuente externa

Asimismo, enfatizó que el crecimiento del sector privado es imprescindible para el desarrollo de las naciones y reiteró su compromiso de seguir creando condiciones atractivas que generen beneficios mutuos.

"Somos un país que brinda seguridad real a los inversionistas. Nuestra meta es abrir más puertas y diversificar las oportunidades para que el capital francés cuente con un socio confiable en el Caribe", afirmó el mandatario.

En este sentido, Abinader destacó que República Dominicana se ha posicionado como un referente regional al superar los 5,000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) para el año 2025, una cifra récord que consolida al país como destino de inversión.

Sectores estratégicos para la colaboración

Entre las áreas estratégicas presentadas por el Gobierno dominicano para la captación de nuevas inversiones figuran el transporte masivo (que ya cuenta con financiamiento de empresas francesas), energías renovables, infraestructuras, República Dominicana como hub logístico, ensamblaje de barcos, soluciones digitales para optimizar las operaciones del sector público, semiconductores y defensa.

El mandatario también resaltó el papel fundamental de la embajadora francesa en el país, Sonia Barney, como canalizadora clave de estas inversiones, asegurando que existe un precedente histórico de colaboración entre ambos países que sirve como base para continuar en un trayecto próspero.