Luis Abinader se reúne con funcionarios para evaluar daños causados por Melissa

El presidente Luis Abinader convocó este martes a su gabinete de gobierno a una reunión de seguimiento para continuar evaluando los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico Melissa durante su paso por el país.

Durante el encuentro, el mandatario acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, revisó los avances en la recuperación de caminos vecinales, el asfaltado de comunidades afectadas y las acciones preventivas en el ámbito de la salud.

Asimismo, informó que se acelera el apoyo económico a los ayuntamientos y que se realiza una auditoría previa para proceder esta semana con las ayudas directas a los productores afectados.

El mandatario explicó que el Banco Agrícola trabaja en nuevas facilidades de financiamiento para los agricultores, mientras que el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) ejecuta aportes especiales destinados a microcomerciantes por los días sin trabajo en el paso del fenómeno.

El jefe de Estado también destacó el seguimiento permanente a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) para garantizar que todas las familias afectadas reciban la asistencia necesaria y puedan restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Estuvieron presentes, los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Agricultura Limber Cruz; de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah; los directores de Presupuesto, José Rijo Presbot; de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel; de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes; del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; de Promipyme Fabricio Gómez Mazara; del Dasac, Edgar Felix; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán.

También, los alcaldes, de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de los Alcarrizos, Junior Santos.