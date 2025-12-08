Luis Abinader, sobre caso Stephora Joseph y colegio Da Vinci: "Confiamos en el Ministerio Público"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader dijo este lunes que confía en el trabajo del Ministerio Público y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), con la finalidad de evitar que se repitan casos como el de la niña de 11 años Stephora Joseph, que murió ahogada en el Colegio Leonardo Da Vinci, en Santiago.

"Es una pena, es una tragedia lo de esa niña. El Ministerio Público tiene que investigar y tomar las decisiones según la ley", dijo Abinader.

En tanto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial está previsto a conocer este martes, a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra cuatro miembros del colegio, arrestadas por su vinculación al homicidio involuntario de la menor.

La instancia, depositada por el órgano acusador, demanda imponer una garantía económica de 50 millones de pesos a cada imputada, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Mientras se conoce la medida de coerción, las cuatro mujeres se encuentran recluidas en la ‘carcelita’ del Palacio de Justicia de esta ciudad.