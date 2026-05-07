Luis Abinader viaja este jueves a Costa Rica: ¿qué hará en ese país?

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El presidente Luis Abinader viajará este jueves 7 de mayo a Costa Rica para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

La agenda del presidente Abinader en Costa Rica incluye una reunión bilateral con la mandataria electa Laura Fernández Delgado. También, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

A su llegada, el presidente Abinader sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa Laura Fernández Delgado.

Posteriormente, el mandatario dominicano asistirá a la cena ofrecida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Viernes, 8 de mayo

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado en el Estadio Nacional.

Tras concluir la ceremonia, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030 y posteriormente en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del presidente Abinader y su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche del viernes.