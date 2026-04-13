Luis Miguel De Camps resalta rol de la ADP y llama a fortalecer agenda común por la educación

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Al conmemorarse hoy el 56 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reafirmó la importancia del gremio docente como actor clave del sistema educativo y reiteró la importancia de mantener una agenda común basada en el diálogo, la corresponsabilidad y los resultados.

Al dirigirse a dirigentes y docentes de todo el país, durante el Primer Congreso Pedagógico de la ADP, De Camps recordó que su primera visita al asumir el cargo fue a la sede del gremio, como una señal clara de reconocimiento al rol del magisterio. “No fue un gesto protocolar. Fue una decisión consciente, porque creo en el magisterio dominicano, en su capacidad de organización, de lucha y de aporte al país”, expresó.

El ministro valoró la celebración del congreso titulado “La educación dominicana pensada desde el magisterio”, como un espacio necesario para el debate educativo. Destacó que los temas abordados reflejan coincidencias importantes con la Hoja de Ruta que impulsa el Ministerio de Educación.

En ese sentido, señaló que áreas como la mejora de los aprendizajes, el fortalecimiento del rol docente, la transformación del currículo, el uso estratégico de la tecnología y el impulso de un nuevo modelo de gobernanza educativa forman parte de la agenda que ya está en marcha.

Asimismo, De Camps destacó que la Mesa de los Cinco Pilares se consolida como un espacio de trabajo conjunto donde participan docentes, estudiantes, familias, sociedad civil y el Estado, orientado a construir soluciones compartidas y sostenibles.

Subrayó la importancia de la formación ciudadana como eje transversal del sistema educativo, destacando los esfuerzos por fortalecer la enseñanza de la moral y cívica como práctica cotidiana en las escuelas.

El ministro hizo énfasis en que los avances hacia el futuro deben ir acompañados de la garantía del presente. “Pero hay algo que no podemos permitirnos: que la educación se detenga. Cada día sin clases es una oportunidad que no vuelve. Y cuando se interrumpe la docencia, no se afecta una estructura, se afecta a un estudiante. Y ese impacto es desigual, lo paga más quien menos tiene. Por eso este no es un tema administrativo, es un tema de país. Y aquí no hay una sola responsabilidad. Es una responsabilidad compartida: del Estado, del magisterio, del gremio”, agregó.

En ese sentido, hizo un llamado a mantener el equilibrio entre la legítima defensa de derechos y la construcción de soluciones que permitan asegurar la continuidad del proceso educativo.

De Camps también destacó las acciones impulsadas en favor del magisterio, entre ellas la reactivación de la evaluación de desempeño docente, la puesta en marcha del banco de elegibles y el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los docentes, incluyendo programas de acceso a vivienda.

El ministro finalizó con un llamado a asumir la educación como un reto nacional que trasciende sectores. “La educación no es un tema sectorial, es la base sobre la que se construye todo lo demás. El desarrollo, la equidad y la estabilidad social. Por eso este no es el reto del ministerio, ni del gremio. Es el reto de todos”.