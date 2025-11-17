¿Quién es Luis Peña Núñez? El nuevo rostro del liderazgo médico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El doctor Luis Peña Núñez fue proclamado como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) para el período 2025–2027, tras obtener la mayoría de votos en las elecciones gremiales celebradas el pasado 13 de noviembre. Peña Núñez, representante de la Plancha 2, superó por más de 500 votos a su principal contrincante, la doctora Yubelky Aquino.

Médico de profesión, Peña Núñez ha sido reconocido por su trayectoria gremial y su participación activa en debates sobre el sistema de salud pública. Durante su campaña, propuso fortalecer la defensa de los derechos laborales de los médicos, mejorar las condiciones hospitalarias y promover una mayor inversión estatal en salud.

La Comisión Nacional Electoral del CMD, presidida por el doctor Santiago Castro Ventura, validó los resultados y proclamó oficialmente a Peña Núñez como presidente electo. El proceso electoral estuvo marcado por una alta participación y por impugnaciones previas que generaron tensión entre las distintas planchas.

Peña Núñez sucede al doctor Waldo Ariel Suero, quien lo acompañó durante la rueda de prensa posterior a la proclamación. En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente del CMD afirmó que trabajará por la unidad gremial, la dignificación del ejercicio médico y el fortalecimiento del diálogo con las autoridades sanitarias.

Entre los principales desafíos que enfrentará están la precariedad en hospitales públicos, el déficit de especialistas en zonas rurales, la protección de médicos residentes y la mejora de los salarios en el sector salud.