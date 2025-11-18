Luto llega comunidad San Felipe por doble homicidio familiar

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Con profundo pesar y consternación, la comunidad de San Felipe, en Villa Mella, despidió ayer los restos de la señora Anatalia Rodríguez, de 60 años, y de su hijo Pedro Daniel Cordero Rodríguez, de 29, ultimados ambos el domingo presuntamente a manos de su hijo y hermano Daniel Moisés, de 30 años.

Con los ojos cargados de lágrimas y la voz entrecortada, amigos y familiares describieron a Anatalia y a Pedro como personas ejemplares, conocidas por su fe cristiana y por mantenerse siempre al servicio de la comunidad. Destacaron que ambos eran muy queridos, sobre todo, en la iglesia donde se congregaban.

Durante el sepelio, un viejo amigo de la familia conocido como Rafelito, recordó a Anatalia como una mujer íntegra, cuyos consejos lo motivaron a formarse en los profesional y a convertirse en un biblista dentro de su comunidad.

“Ella dio un ejemplo de ser una mujer humilde, de ser una mujer comunitaria, de ser una mujer cristiana y mira lo que sucede de forma tan inesperada, tan de repente”, lamentó.

También se expresó Mayelin Heredia, amiga cercana de la iglesia, quien la describió como una “sierva muy amorosa”, mientras que de Pedro, aseguró que era un muchacho tranquilo, constante en los cultos y activo en las actividades de la iglesia.

Respecto a la relación entre los fallecidos y Daniel Moisés, Heredia expresó sorpresa por el trágico desenlace, ya que, según dijo, tanto Anatalia como Pedro vivían muy preocupados y pendientes del bienestar Daniel Moisés, mientras éste cumplía condena en un centro penitenciario.

“Ella siempre pedía oración por él y cada domingo lo iba a visitar a la cárcel. El hermano también estaba luchando muchísimo para sacarlo. No entendemos qué fue lo que sucedió, ellos siempre estaban pendientes y le llevaban siempre las cosas que necesitaba”, aseguró Heredia.

Más allegados corroboraron el estrecho vínculo entre los tres. Dilcia afirmó: “Pedro era loco con su hermano y ella muy buena madre”. No obstante, personas cercanas a la familia indicaron que, tras su puesta en libertad, hace aproximadamente cinco meses, comenzó a mostrar una conducta errática y retraída.

Aunque el móvil del doble homicidio aún no ha sido esclarecido por las autoridades, familiares no descartan que se tratara de un desacuerdo relacionado con una herencia.