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La madre del adolescente acusado de quitarle la vida al niño Raudiel Steven Martínez Corporán, y lanzar su cuerpo en la cañada de Rejas, en el distrito municipal de Hato Damas, provincia San Cristóbal, aseguró que nunca respaldó las acciones de su hijo y que, por el contrario, acudió en varias ocasiones ante las autoridades en busca de ayuda.

Según el testimonio de la mujer, identificada como Cuca, las instituciones correspondientes no actuaron a tiempo pese a sus reiterados llamados, lo que —afirma— pudo haber evitado la tragedia contra el menor de 10 años.

“Este caso pasó no fue por yo estar de apoyadora, lo que fueron de apoyadores fueron la justicia, que yo fui buscando apoyo y ellos me dijeron que hasta que no hubiera muerte, herido o violación, no podían hacer nada”, expresó la dama.

Madre de adolescente acusado de matar a Raudiel Martínez dice que pidió ayuda y no fue atendida

La mujer sostuvo que su intención siempre fue evitar una situación lamentable, por lo que insiste en que las autoridades deben asumir su responsabilidad ante la falta de respuesta oportuna.

“Ahora que vieron esa muerte de ese niño, entonces ahora es que están accediendo, yo no soy la culpable, culpables fueron ellos, que me dijeron que tenía que esperar ese momento. Y yo lo esperé y no fue porque quise, fue porque sucedió, porque ellos lo permitieron así”, agregó la madre durante una entrevista para Coro Calle.

Cabe destacar que al adolescente, de 14 años, le fueron impuestos 60 días de reclusión como medida de coerción por el hecho, que ha generado consternación en la comunidad de Hato Damas.