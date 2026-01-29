Madre de Anelsy Ceballos la recuerda como “una niña amorosa”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

“Como un angelito y una niña amorosa” describió su madre a Anelsy Ceballos de Jesús, la adolescente de 13 años que perdió la vida a manos de su hermana la noche del miércoles, durante un conflicto ocurrido en el sector Duarte Arriba, en San Francisco de Macorís.

“Conmigo ella era amorosa, y ya los últimos días me decía que me amaba, que era su vida, y yo tengo los mensajes en el celular. Y era porque se me iba y ella se estaba despidiendo”, manifestó entre medio del llanto Kirsys de Jesús.

Recordó que siempre le brindó a su retoño todo lo que necesitó y que se mantuvo pendiente de ella en todo momento, contrario a señalamientos que la califican como una mala madre.

“Lo que mi hija necesitaba, si yo lo tenía, yo se lo daba. Yo no le negué comida, nunca nada; siempre andaba atrás de ella. Que en la prensa digan que yo soy mala madre, lo que quieran decir. Pero yo fui una buena madre con mi bebé”, aseguró la mujer.

De igual forma, Kirsys de Jesús hizo un llamado a la presunta asesina, identificada como Ankelsy Valerio de Jesús, para que se entregue a las autoridades y responda ante la justicia.

"Yo quiero que me digan qué fue lo que pasó, por qué me matan mi angelito", suplicó.

Sobre el incidente

En el mismo hecho resultó herido de gravedad Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos calibre 9mm y tres armas blancas.