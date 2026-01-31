Madre de Brianna Genao comparte emotivo video a un mes de la desaparición de su pequeña

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La angustia y la esperanza siguen vivas en el corazón de Yessica Gonzales, madre de la pequeña Brianna Genao, quien permanece desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, cuando fue vista por última vez junto a sus parientes alrededor de las 5:00 de la tarde, en Imbert, Puerto Plata.

A un mes de no saber nada sobre el paradero de su hija, la madre compartió a través de sus redes sociales un emotivo video que ha conmovido a miles de personas.

En el audiovisual, Yessica muestra la evolución de Brianna desde el momento de su nacimiento el 23 de octubre del año 2022.

“Brianna nació el 23 de octubre del 2022, de forma prematura, muchas personas pensaron que no viviría por mucho tiempo, porque era muy pequeñita, pero Brianna creció hermosa y saludable”, se escucha decir a la joven madre que clama a las autoridades no suspender la búsqueda de su unigénita.

Yessica también describió a su hija como una niña simpática y cariñosa con su familia, que ama mucho los perritos y le encanta jugar.

“Hoy 31 de enero se cumple un mes de su desaparición y la preocupación y la angustia siguen presentes en cada uno de nosotros”, sostuvo.

Concluyó diciendo que a la edad de tan solo tres años no es justo que un niño se encuentre apartado de sus familiares.