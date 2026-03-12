Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La madre de la niña que presuntamente habría sufrido agresiones por parte de una maestra en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps desistió de la querella contra Yamelsy Matos Beltré. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que continuará el proceso judicial hasta las últimas consecuencias.

Así lo informó el fiscal Tito Oseas González Ramírez, a cargo de la solicitud de medida de coerción del caso la tarde de este jueves.

“No importa que desista, el que sabe que no va a desistir es el Ministerio Público”, afirmó.

Pese al desistimiento de la madre, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra la docente, los cuales deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres como medida de coerción.

“No importa el desistimiento de la madre, no importa lo que alegue la defensa, este es un expediente que está blindado y el Ministerio Público va a seguir”, indicó el fiscal.

Agregó que se trata de hechos graves debido a que la presunta víctima es una menor de edad.

“Son hechos muy graves, más que son en perjuicio de un menor de dos años”, expresó.

“Son hechos muy graves en el que el Ministerio Público independientemente de la posición de la víctima va a seguir la acción en toda su extensión hasta las últimas consecuencias”, añadió.

El fiscal explicó que en este tipo de procesos intervienen tres partes: la defensa técnica, el Ministerio Público y la víctima, cuyos intereses no necesariamente tienen que coincidir.

“Son tres acciones: la defensa técnica, el Ministerio Público y la víctima, y no necesariamente tenemos que tener intereses iguales, podemos diferir. El Ministerio Público siempre va a seguir la acción independientemente de la posición que ha mantenido la víctima”, dijo.

Asimismo, calificó como “excelente” la decisión del juez de imponer prisión preventiva.

“Prisión preventiva es lo que amerita”, manifestó.

El representante del Ministerio Público reiteró que la investigación continuará debido a la condición de vulnerabilidad de la menor.

“El Ministerio Público lo que necesita son mínimos indicios, basta con tomar conocimiento. No necesariamente tiene que ser por denuncia de la víctima, puede ser hasta a través de las redes sociales. Poco importa la posición que la víctima haya podido tomar”, sostuvo.

Además, señaló que la menor habría presentado agresiones previas.

“La menor ha recibido agresiones, anteriormente la misma víctima ha establecido que la niña de dos años llegó con mordidas y que ella pensaba que era de otros niños, por eso no se había querellado. Después que ve el video es que ella se entera”, indicó.

Lo que se observa en los videos

El caso generó indignación pública luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a la docente presuntamente obligando a una niña a ingerir lo que aparentan ser restos de comida dentro del centro educativo.

“Abre la boca y cómetelo”, se escucha decir a la mujer en el video. Luego añade: “Trágatelo, cuidado si lo vomitas. Cuidado”.

En las imágenes también se observa que la maestra introduce sus dedos en la boca de la niña, aparentemente para obligarla a tragar, mientras sostiene unas sandalias en las manos en señal de amenaza.

Sobre el caso

La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías, afirmó que la docente podría enfrentar hasta 30 años de prisión, dependiendo de si los hechos llegan a tipificarse como tortura.

La profesora, de 25 años, fue arrestada luego de entregarse voluntariamente ante el Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones se iniciaron tras la difusión del video del presunto maltrato en redes sociales.

Lo que solicitó el Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que se impusiera prisión preventiva contra la docente como medida de coerción.