Madre de hombre ultimado en Boca Chica rompe en llanto y niega vínculos de su hijo con la delincuencia

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Con los ojos visiblemente rojos por las lágrimas derramadas y la voz entrecortada, la madre de Fray José Alcántara Báez, quien perdió la vida durante un ataque a tiros ocurrido la noche del miércoles en el sector Monte Adentro, en Andrés, Boca Chica, negó la versión ofrecida por la Policía Nacional que lo señala como un reconocido delincuente.

Albania Báez, narró entre dolor que su hijo había salido de su trabajo para comprar comida cuando fue sorprendido por los atacantes.

“Él salió del trabajo y fue a comprar un pica pollo para cenar, y me dice mi hija que cuando venía una yipeta lo venía persiguiendo y él se paró al frente de mi nieta y ahí mismo lo encendieron a tiros. Ay, no me lo entregaron hoy (el jueves) porque está desbaratado de todos los tiros que le dieron”, expresó la madre.

De su lado, Miriam Figuereo, pariente del occiso, aseguró que este era un hombre trabajador y responsable de sus siete hijos.

“Ese era un muchacho que se mantenía trabajando para mantener a sus siete muchachitos, mire que están todos chiquitos. Eso da pena, pero el Señor es poderoso”, manifestó Figuereo.

Mientras que su hermana, Alexandra Alcántara, cuestionó que las personas con antecedentes puedan acceder a oportunidades laborales.

“Una persona con ficha no le dan papel de buena conducta, no le dan trabajo. Mi hermano trabajaba en una compañía”, afirmó.

“Sentí que me quemaba la espalda”

Entretanto, Edily Mariano Tejeda, quien también resultó herida luego de que un proyectil penetrara a su vivienda mientras se encontraba en el interior, narró cómo logró sobrevivir al violento tiroteo.

“Yo lo que hice fue que, al escuchar los disparos, me tiré al suelo. Al momento de tirarme, yo sentí lo caliente en la espalda, sentí que me quemaba la espalda completa. Ya de ahí yo me toqué y cuando me vi la sangre en la mano, me arrastré hasta la cocina”, contó la mujer de 31 años.

De su lado, su padre, Pedro Julio Marino, relató la desesperación que vivió al auxiliarla: “El propósito mío era llegar rápido al hospital, porque no sabía el tipo de situación que ella tenía”, dijo ante las cámaras de Noticias Telemicro.

¿Qué dijo la Policía sobre el fallecido?

La Policía Nacional informó que, tras ser depurado, Fray José Alcántara Báez figura con cinco registros policiales, incluyendo cuatro por homicidio y uno por robo.

Según el informe preliminar, el hoy occiso se desplazaba en una motocicleta por la calle Los Chimino esquina calle H, cuando fue interceptado por varios individuos que viajaban en una jeepeta, desde donde le realizaron múltiples disparos antes de huir.

Indicó que miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena 69 casquillos calibre 9mm, 14 calibre 5.56, además de proyectiles y chaquetas.

La institución informó que profundiza las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.