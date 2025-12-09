Magistrada Olga Diná sobre Stephora: "La niña no debió haber muerto"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La directora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría, Olga Diná, afirmó este lunes que la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar en Santiago, “no debió de haber ocurrido”, al tiempo que aseguró que el Ministerio Público trabaja para que los responsables reciban sanción.

“La niña está muerta y no debió de haber ocurrido. El Ministerio Público procura justicia y estamos enfocados en que los responsables de este homicidio involuntario reciban una sanción”, declaró Diná.

Audiencia aplazada

La audiencia fue aplazada para este martes a las 9:00 de la mañana, a solicitud de los abogados de las víctimas, quienes requieren tiempo para depositar nuevos documentos.

Quiénes son las imputadas

Fachada del colegio Leonardo Da Vinci. Hoy/Wilson Aracena

Por la muerte de la niña están imputadas cuatro representantes del Colegio Leonardo Da Vinci:

Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa

Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general

Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora

Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario

A todas se les atribuye homicidio involuntario (artículo 319 del Código Penal), abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes (artículo 351-2), además de violación al artículo 14 de la Ley 136-03.

Qué ocurrió el día de la excursión

Stephora, de 10 años, murió el 14 de noviembre en una piscina de la Hacienda Los Caballos, durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci.

Según la investigación del MP, el centro educativo trasladó a 87 niños bajo el cuidado de solo tres monitoras, sin chalecos salvavidas, sin evaluar si los menores sabían nadar y sin verificar la profundidad de las piscinas del lugar.

Estas omisiones, sostiene la acusación, crearon un alto nivel de riesgo que derivó en la tragedia.