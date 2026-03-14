Magistrado Henry Molina dice justicia eficiente es ventaja competitiva RD

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, dijo ayer que una justicia eficiente representa ventaja competitiva para el país y ve como desafío una estrecha colaboración entre todos los actores del sistema para lograr mediación y no empujar todos los casos hacia una solución litigiosa.

Molina entiende que la justicia de hoy no se puede impartir desde el aislamiento, también cree en cambiar el chip mental, tener empatía, fortalecer el sistema judicial para dignificar el acceso a la justicia y promover soluciones pacíficas a los conflictos.

Durante un encuentro con los jueces de la regional norte del país en el Gran Almirante, el magistrado presidente de la SCJ sostuvo que actualmente existe un desafío ´enorme´ con la digitalización de los procesos judiciales, ya que solo 10 de cada 100 trámites en la región ingresan a través del portal de acceso digital.

Dijo que eso los coloca muy lejos de la meta de 80 de cada 100. “Necesitamos trabajar unidos —jueces, secretarios y personal de atención— para educar y facilitar este acceso a la ciudadanía”, indicó.

El magistrado Luis Henry Molina también se refirió a la cultura de resolución, donde nota que apenas 7 de cada 100 casos no penales usan la mediación, cuando la meta es alcanzar 30 de cada 100.

“Debemos trabajar en unidad, en armonía, somos un solo equipo. Un sólo sistema y una gran familia”, afirmó. Recordó que cuando un tribunal en Montecristi o Puerto Plata enfrenta dificultades, es la justicia de toda la Región Norte la que está en juego. Indicó que la colaboración mutua es el motor que les permitirá superar cualquier desafío.

Desayuno-Conferencia Empresarial

Más temprano, durante su participación en el Desayuno-Conferencia Empresarial “Manuel Arsenio Ureña”, al que asistió la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el magistrado presidente de la Suprema Corte, afirmó que la justicia constituye la infraestructura de la convivencia social, al ser el espacio donde una sociedad resuelve sus conflictos, protege derechos y establece límites al poder.

Expresó que la inversión necesita confianza, requiriendo reglas claras que garanticen seguridad jurídica.

Destacó avances como el impulso de las salidas alternas mediante la creación de un Centro de Mediación en Santiago y la puesta en funcionamiento del portal justicia.gob.do, herramientas que contribuyen a reducir costos y facilitar el acceso al sistema judicial, especialmente en asuntos de familia.

Anunció que Santiago contará próximamente con una Ciudad Judicial, y que el actual Palacio de Justicia será reorganizado y remodelado como parte de los esfuerzos por modernizar y fortalecer el servicio judicial en la región.

“Cuando la familia, la empresa y el Estado trabajan juntos, la dignidad se convierte en realidad y con ella llega el desarrollo”, manifestó.