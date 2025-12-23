Mameyes espera que el alcalde recoja la basura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En Los Mameyes, Santo Domingo Este, reclaman al alcalde Dío Astacio que tenga compasión y acuda a recoger la basura que arropa al sector y que es criadero de cucarachas, ratas y gusanos que penetran a las casas.

Es la segunda ocasión en la que esa comunidad llama al funcionario a cumplir con esa promesa de campaña que es además uno de los deberes para los que fue electo, igual que mantener las calles iluminadas y podados los árboles en espacios públicos, lo que denuncian tampoco hace.

El barrio critica también que colocan contenedores en las vías que ponen en peligro a conductores y aumentan el riesgo de accidentes.