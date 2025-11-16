Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El clima de este domingo estará marcado por condiciones cambiantes. Aunque la mañana se mantendrá mayormente soleada y con pocas precipitaciones, en horas de la tarde se prevé un incremento significativo de nublados, aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante la madrugada, se registró una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Para las primeras horas del día, se espera un cielo con nubes dispersas y sin precipitaciones relevantes.

Sin embargo, el panorama cambiará al caer la tarde. Indomet pronostica desarrollos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento que afectarán a sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal y la parte norte del Gran Santo Domingo.

Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones responden a la incidencia de una vaguada en superficie y a los remanentes nubosos del sistema frontal que se mantiene próximo al país.

Como medida preventiva, el Indomet y el COE mantienen alerta meteorológica por posibles inundaciones urbanas en las provincias: Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel.