Mano obra haitiana sin reversa en República Dominicana

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, afirmó que el programa de reducción progresiva de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario del país no tiene reversa, porque además está escasa y no es barata para el productor.

Dijo que los momentos actuales ameritan una decisión estratégica vinculada a la modernización, la sostenibilidad y la competitividad del campo.

Espaillat habló durante un amplio recorrido por la Línea Noroeste y el Nordeste del país, donde juramentó a los nuevos directores regionales de Agricultura. Explicó que la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural que solo puede enfrentarse con tecnología, mecanización y financiamiento adecuado para los productores. Dijo que por instrucciones del presidente Abinader se trabaja en una feria local de equipos agrícolas.