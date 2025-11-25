Mantequilla, Wilkin García, vuelve al ataque y hay gente que sigue creyendo en él para “multiplicar los peces”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, vuelve al centro de las denuncias tras presuntamente reincidir en un esquema piramidal con nuevas víctimas que siguen creyendo en él "para multiplicar los peces", repitiendo el mismo patrón que lo llevó a prisión en 2022.

Ahora bajo el nombre “Dinero 3.0”, el supuesto proyecto habría captado millones de pesos en Sabana Grande de Boyá con la promesa de retornos rápidos… que nunca llegaron. Esta vez, el caso suma un elemento más alarmante: amenazas de muerte contra quienes reclaman su propio dinero.

El programa Nuria Investiga se trasladó a la comunidad, donde varios afectados narraron pérdidas económicas y miedo a salir a la calle tras las presuntas amenazas.

Mantequilla es trasladado por las autoridadesFoto de archivo

"La burla" de mantequilla

Francia Mirabal afirmó que entregó alrededor de RD$180,000 y que ha recibido amenazas de muerte, responsabilizando a Mantequilla de cualquier daño.

Gradys Mejía contó que incluso tomó dinero prestado con la esperanza de multiplicarlo para saldar una operación de su hermana.

Magdalena Martínez dijo haber perdido aproximadamente RD$750,000 más US$1,000.

Junior Félix, conocido como “Dibujito”, aseguró que entregó RD$1.2 millones y que, en lugar de pago, recibió excusas y humillaciones.

Alega que Mantequilla lo engañó prometiéndole RD$100,000 semanales tras una inversión de siete días.

Junior Félix: “Él te lleva como a un instinto para que tengas que amenazarlo para tener algún argumento en contra de ti”



Otro afectado, que prefirió el anonimato, denunció que Mantequilla le entregó documentos falsos: le habría dado una guagua en garantía por una inversión de RD$2 millones, pero los papeles no eran válidos y el vehículo estaba financiado.

Wilkin García Peguero, "Mantequilla" en una foto de archivo

José Reyes expresó sentirse totalmente defraudado, mientras que Gladys señaló que Mantequilla “lo que tiene es una burla”.

Posición del la justicia

El fiscal titular de Monte Plata, Andrés Comas, declaró que si se comprueban los hechos, el sistema está en condiciones de accionar en su contra.

Opinión de abogados

El abogado Félix Portes consideró que, además de posibles sometimientos por estas nuevas denuncias, el Ministerio Público debería solicitar la revocación de la suspensión de pena que actualmente favorece a Mantequilla, para proteger a la sociedad ante la presunta reiteración delictiva.

Abogado Félix PortesFuente externa

El jurista Belarmino Ramírez explicó que muchas de las víctimas provienen de zonas rurales donde la población no maneja información noticiosa constante. Añadió que, si Mantequilla reincidió poco tiempo después de salir de prisión, el Estado debe considerarlo un peligro público.

Belarmino Ramírez: "El Estado está en el deber de cuidar y proteger a sus ciudadanos. A este caso la justicia debe presentarle atención y tratarlo con la seriedad que amerita"



Contexto del caso

Se recuerda que García Peguero captó millones de pesos mediante la empresa no regulada 3.14 Inversiones World Wide, operando en Sabana Grande de Boyá.

El Ministerio Público inició acción penal en marzo de 2022 tras más de 25 querellas y al menos 10 denuncias por estafa.

En marzo de 2024, el tribunal de Monte Plata le impuso dos años y ocho meses de pena suspendida por estafa y amenaza de muerte.