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La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que, de acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico del día de hoy, del INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y continue aumentando la Humedad de los suelos en varias provincias del territorio nacional.

Las provincias en alerta verde está:

-Monseñor Nouel

-San José de Ocoa

-San Cristóbal

-Peravia

-Santo Domingo

-Santiago Rodríguez

-Puerto Plata

-La Altagracia

-Dajabón

-La Vega

- Monte Plata

- Duarte

-Santiago

-Sánchez Ramírez

Provincias en alerta verde

Este boletín emitido 12: 20 de la tarde de este jueves 9 de marzo 2026, también dice que una vaguada en los niveles bajos de la troposfera, al noroeste del país, favorecerá algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, en horas de la tarde, hacia Santiago, Puerto Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Hato Mayor, Monte Plata, Pedernales y Azua.

En otras provincias como en Elías Piña, La Romana, Duarte, Espaillat y Santo Domingo, esperamos la ocurrencia de chubascos locales con posibles tronadas aisladas.

Mientras que, en el resto del país, predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Se recuerda que la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten

prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Se recomienda en la Costa Caribeña navegar con precaución y sin aventurarse mar adentro a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, debido a vientos y oleaje anormal en aguas abiertas.

Para este próximo domingo, se prevé un incremento gradual del oleaje en algunas zonas del litoral

costero Atlántico.

Recomendaciones:

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos

de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la

OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos

y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e

inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y

no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.