Mantienen poda y limpieza preventiva para mitigar posibles efectos de lluvias

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La Alcaldía del Distrito Nacional mantiene sus acostumbrados trabajos de poda y limpieza preventiva de filtrantes e imbornales para mitigar los posibles efectos de las lluvias pronosticadas a raíz de varias vaguadas.

La medida ordenada por Carolina Mejía busca contrarrestar las acumulaciones de agua que dejan las lluvias en distintos puntos de la ciudad.

En ese sentido, brigadistas de barrido y cuneteo han acompañado a los camiones succionadores en el reforzamiento de puntos críticos para mantener el buen funcionamiento del sistema de drenaje.

Poda de árboles

Las brigadas de la Dirección de Gestión Ambiental han reforzado sus ejecuciones de poda preventiva de árboles en diferentes puntos de las tres circunscripciones.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento la tarde y noche de este martes en varias regiones del país, debido a la presencia de varias vaguadas.

Poda de árboles

La Alcaldía del Distrito Nacional reitera su llamado a los ciudadanos para que no saquen bolsas de desechos a los frentes de las viviendas en momentos en los que se esperan precipitaciones.

Asimismo, recuerda a la población la colocación de semáforos pluviales en locaciones puntuales para advertir sobre los niveles de las aguas acumuladas, a manera de prevenir que personas y vehículos puedan resultar afectados.