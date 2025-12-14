Mar se torna peligroso: COE emite restricciones por oleajes anormales en costas del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió este domingo que las condiciones marítimas en la República Dominicana se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país, debido a oleajes anormales y fuertes vientos, una situación que se mantendría entre 24 y 48 horas.

Ante este panorama, y por recomendación del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el COE dispuso restricciones a la navegación de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en varios puntos del litoral nacional.

En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Miches, en El Seibo, se ordenó a este tipo de embarcaciones permanecer en puerto, mientras que en el resto de la costa se exhorta a navegar con extrema precaución.

De igual forma, en la costa Caribeña, desde Cabo Rojo hasta la isla Beata, en la provincia Pedernales, las autoridades recomendaron mantener las embarcaciones en puerto debido a la presencia de olas anormales, y en el resto del litoral caribeño se pidió navegar con la debida precaución.

El COE exhortó a los operadores marítimos y a la población costera a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, a fin de prevenir incidentes durante este período de condiciones marítimas adversas.