Marcha pacífica frente al Palacio Nacional por acceso a medicamento para Dayron

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En el marco de un llamado urgente por la salud de Dayron Almonte Socias, un niño que padece Atrofia Muscular Espinal (AME), sus padres convocaron para las 10:00 de la mañana una marcha pacífica frente al Palacio Nacional.

La familia solicita la aprobación inmediata del tratamiento que su hijo necesita para poder continuar viviendo. “Es un momento en el que no puede haber interrupciones”, expresaron, al tiempo que recordaron que otros niños en el país también dependen de este medicamento para sobrevivir.

La manifestación busca visibilizar la situación y sensibilizar a las autoridades sobre la urgencia de garantizar acceso a los tratamientos de alta complejidad. Los padres de Dayron confían en que su historia será escuchada y acompañada por la sociedad.