Marcha en San Juan en rechazo a minería: despliegan amplio contingente policial y militar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un amplio contingente policial y militar fue desplegado en San Juan de la Maguana previo a la marcha convocada para este domingo en defensa del agua y en rechazo a la explotación minera en la zona de Romero.

De acuerdo con videos difundidos por la agencia Ecoturismo San Juan, desde la noche del sábado comenzaron a llegar a la provincia vehículos con agentes policiales y miembros del Ejército.

En las imágenes se observa a los uniformados apostados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La marcha ha sido convocada por el Movimiento Acción de la Zona Norte en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en San Juan.

La convocatoria también cuenta con respaldo de distintos sectores sociales y figuras públicas. El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, informó que participará en la jornada e hizo un llamado a que la actividad transcurra de forma pacífica.

El funcionario reiteró que la provincia debe priorizar la protección del agua y la actividad agrícola.