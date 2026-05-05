Mario José Redondo Llenas: De la adolescencia a la adultez madura con objetivos claros

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

“Hoy salgo convencido de que no tendré una forma de reparar completamente lo ocurrido, esa es mi deuda moral permanente… aún con esa carga, elijo vivir desde el servicio y la responsabilidad”.

Palabras profundas de Mario José Redondo Llenas a su salida ayer del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, San Cristóbal, donde pasó de la adolescencia a la adultez madura, etapa de consolidación y toma de decisiones importantes para el futuro que le espera tras 30 años apartado de la sociedad.

Sus objetivos, parece tenerlos claros, y así lo manifiesta cuando dice a los reporteros que lo esperaban desde muy tempranas horas de la mañana frente al centro penitenciario, lo que hará, “aún con su carga (por el hecho cometido), y convencido de que no tiene forma de reparar completamente lo ocurrido”.

Afirma que “cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan”, se pondrá a disposición de los espacios académicos, profesionales e institucionales “que consideren que su historia, la historia completa” puede aportar herramientas para construir mecanismos que ayuden a mejorar el sistema y con ello a la sociedad.

“Estoy aquí, con respeto, humildad y disposición de escuchar, responder y seguir aprendiendo”, concluye diciendo Redondo Llenas en la declaración pública que leyó ante la prensa, en cuyo texto íntegro expresa:

Hoy, al cumplir una condena de 30 años, me presento ante ustedes con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio.

Lo primero que quiero expresar es mi arrepentimiento profundo. No es algo nuevo en mí; frente a Dios, cada día, pido perdón. Así lo he hecho durante todos estos años.

Mario José Redondo Llenas

Esta es la única herramienta que me ha permitido llevar la carga de conciencia por los hechos que cometí.

Hoy, nuevamente, pido perdón a mi familia, víctimas directas de mis hechos, y a la sociedad afectada por mi comportamiento.

Quiero dejar claro mi respeto absoluto. Respeto por el dolor que he causado, respeto por quienes han sufrido las consecuencias de mis actos, respeto por las instituciones y por la sociedad que legítimamente exigió justicia.

Hoy afirmo mi vocación de servicio. Me coloco frente a todos con la esperanza de que el tiempo vivido, lo aprendido, lo pensado, lo reflexionado y lo practicado en los centros penitenciarios donde he estado recluido, no haya sido en vano.

Lo que hoy siento no se representa con palabras, el carácter infinito del agradecimiento por lo que este proceso ha construido en mí y cómo lo siento será evidenciado con mi conducta, que a partir de ahora intentaré que sea la manifestación concreta del compromiso de ayudar a reparar el daño causado, apoyando a los privados de libertad en sus procesos de reeducación.

Durante tres décadas, mi vida ha estado marcada por el esfuerzo constante de transformación, dice Redondo Llenas, y cita a continuación los procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario en los que participó durante sus 30 años de encierro penal.

Y continúa diciendo: Nada de esto borra el daño causado. No lo pretende, pero sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar…

Lo restante de la declaración pública de Redondo Llenas es lo que encabeza esta información.