3o años de dolor
Mario José Redondo Llenas: cumplió 30 años de condena por el "crimen del siglo"
José Rafael salió con su primo Mario José hacia una plaza comercial y nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand, envuelto en cinta adhesiva y con múltiples heridas de arma blanca
El 4 de mayo de 1996, República Dominicana quedó marcada por uno de los crímenes más atroces de su historia reciente: el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, de apenas 12 años, a manos de su primo Mario José Redondo Llenas, de 19 años. El hecho, conocido como el “crimen del siglo”, estremeció al país por la brutalidad del ataque , 34 puñaladas, y por el vínculo familiar entre víctima y victimario.
El crimen que sacudió al país
José Rafael salió con su primo Mario José hacia una plaza comercial y nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand, envuelto en cinta adhesiva y con múltiples heridas de arma blanca. El caso generó un impacto social sin precedentes, con cobertura mediática intensa y un debate nacional sobre violencia juvenil, psicopatía y justicia.
Condena y proceso judicial
El País
Quién es Mario José Redondo Llenas
Lency Alcántara
En 2006, la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión para Redondo Llenas y 20 años para su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez, por asesinato premeditado, secuestro y asociación de malhechores. Además, se ordenó el pago de RD$5 millones a cada uno de los padres de la víctima como indemnización.
Redondo Llenas cumplió íntegramente su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras que Moliné Rodríguez salió en libertad en 2016 tras cumplir su pena.
La liberación y el debate actual
El 5 de mayo de 2026, Mario José Redondo Llenas salió en libertad tras cumplir su condena completa. Su liberación ha reavivado el debate sobre la reinserción social de criminales de alto perfil y sobre la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar a quienes cometieron delitos de extrema gravedad.