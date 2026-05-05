Mario José Redondo Llenas: cumplió 30 años de condena por el "crimen del siglo"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 4 de mayo de 1996, República Dominicana quedó marcada por uno de los crímenes más atroces de su historia reciente: el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, de apenas 12 años, a manos de su primo Mario José Redondo Llenas, de 19 años. El hecho, conocido como el “crimen del siglo”, estremeció al país por la brutalidad del ataque , 34 puñaladas, y por el vínculo familiar entre víctima y victimario.

El crimen que sacudió al país

Así recordaron el asesinato de Llenas Aybar

José Rafael salió con su primo Mario José hacia una plaza comercial y nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand, envuelto en cinta adhesiva y con múltiples heridas de arma blanca. El caso generó un impacto social sin precedentes, con cobertura mediática intensa y un debate nacional sobre violencia juvenil, psicopatía y justicia.

Condena y proceso judicial

En 2006, la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión para Redondo Llenas y 20 años para su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez, por asesinato premeditado, secuestro y asociación de malhechores. Además, se ordenó el pago de RD$5 millones a cada uno de los padres de la víctima como indemnización.

Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien cumplió su condena de 20 años por la participación en 1996 del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, saldrá hoy de prisión. Fuente externa.

Redondo Llenas cumplió íntegramente su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras que Moliné Rodríguez salió en libertad en 2016 tras cumplir su pena.

La liberación y el debate actual

El 5 de mayo de 2026, Mario José Redondo Llenas salió en libertad tras cumplir su condena completa. Su liberación ha reavivado el debate sobre la reinserción social de criminales de alto perfil y sobre la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar a quienes cometieron delitos de extrema gravedad.