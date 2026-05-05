Educación en prisión
Mario José Redondo Llenas sale de Najayo con estudios en Derecho y formación agrícola
Redondo Llenas expresó su “arrepentimiento profundo”, al asegurar que “es la única herramienta” que le ha permitido sobrellevar la carga de conciencia
Los 30 años de prisión que cumplió Mario José Redondo Llenas por asesinar a su primo de 12 años, José Rafael Llenas Aybar, no solo le han servido para arrepentirse, sino que han estado marcados por “un esfuerzo constante” de transformación profesional y personal.
Así lo aseguró el propio Redondo Llenas al salir este martes en libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, San Cristóbal, desde donde pidió perdón a su familia, “víctimas directas” de los hechos ocurrido en 1996, y a la sociedad afectada por su comportamiento.
“Participé en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario; serví como estudiante, como facilitador y como guía de mis compañeros; trabajé en proyectos agrícolas, donde encontré sentido en el trabajo productivo; fui testigo de la evolución del sistema penitenciario y del impacto de la educación dentro de él”, manifestó el exconvicto ante los miembros de la prensa que le esperaban a las afueras del centro penitenciario.
Además, según indicó, completó estudios en Derecho y formación técnica agropecuaria.
“Nada de esto borra el daño causado. No lo pretende, pero sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar”, pronunció.
De igual forma, afirmó estar convencido de que no podrá reparar completamente lo ocurrido, y que esa será su deuda moral permanente. “Aun con esa carga, elijo vivir desde el servicio y la responsabilidad”, dijo.
Señaló que trata de que la forma en que conduce su vida sea testimonio de lo que siente, y agregó que tiene la intención de enfocarla en el servicio y en aportar de manera positiva a la sociedad.
“Luego, cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, me pondré a disposición de los espacios académicos, profesionales e institucionales que consideren que mi historia, la historia completa, puede aportar herramientas para construir mecanismos que ayuden a mejorar el sistema y con ello a la sociedad”, expresó.
Al ser preguntado sobre cuáles son sus expectativas de ser aceptado por la población, Mario José Redondo Llenas sostuvo que no tiene ninguna, ya que solo vive un día a la vez.
“Yo no tengo expectativas. Un día a la vez, como hice treinta años. Había días que yo no sabía si llegaba al mediodía. Entonces, me concentraba en déjame ver si llego a las 11 de la mañana, y así sucesivamente. Porque muy temprano aprendí. Yo te doy mi respeto. Y la inmensa mayoría de la gente te responde igual, con consideración y respeto”, añadió.
También, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso y creyeron en su posibilidad de cambio.
“A mí me costó, porque podemos tener la mejor intención, el mejor deseo, dar todas las manifestaciones concretas de nuestro arrepentimiento y siempre va a haber alguien que dice: eso no es así, es una pose, es mentira... no importa el mal que se haya hecho, hay que reconocerlo, pero también hay que tener el coraje, el valor, la suerte de echar para atrás y caminar mejor”, pronunció.
“Estoy aquí, con respeto, humildad y disposición de escuchar, responder y seguir aprendiendo”, finalizó Mario José Redondo Llenas.