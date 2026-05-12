Marte ve diferencia política en regulación motoconcho

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El empresario del transporte y senador Antonio Marte consideró que el desorden en el transporte de motoconcho se debe a la falta de regulación, lo que atribuye a la división política en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a causa de las diferencias entre el director general, Milton Morrison, y la subdirectora, Marcia Margarita Rodríguez.

Afirmó que a los motoristas les otorgan diariamente miles de rutas en el Intrant, para el motoconcho, para andar en la calle, “y el director de la entidad no se mete con eso”.

El legislador solicita a las autoridades del Gobierno respaldar la aprobación en el Congreso Nacional de la resolución que se debate en el Senado para regular el sector transporte en las áreas terrestre, marítima y aérea. Marte dijo que el director del Intrant no quiere regular al sector de los motoristas por ser un tema político, y entiende que los motoristas le suman votos. “Si tu vas al Intrant hay dos direcciones, un director y una subdirectora que está para organizar a los motoristas, por decreto. Son dos funcionarios que están por decreto. Con Margarita no hay quién se menta con ella, porque es una subdirectora y el director del Intrant, que no puede levantar una paja, porque ella no lo deja, con respecto a los motoconchos”.

“Lamento decirte que el culpable de eso es el mismo Gobierno, porque una dirección así no se puede tener, para qué -para pagar impuesto, pero no regula nada. Los motores no vinieron para conchar, vinieron para alimentar algunas rutas, pero no para andar en la vía”. Señaló que si fuera autoridad de transporte, no permitiría el motoconcho, tampoco los taxi Uber y paraliza la entrega de las licencias a motoconcho, a la vez que colocaría en días pares la circulación de motores.