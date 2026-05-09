Masha, del escenario urbano a las "diligencias" del bajo mundo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha”, ha estado vinculada en varias ocasiones a hechos delictivos que han captado la atención pública en República Dominicana.

En diciembre de 2023 se descubrió que trabajaba en discotecas siendo menor de edad, utilizando una cédula falsa, lo que llevó a que fuera puesta bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), aunque se escapó en varias ocasiones.

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En octubre de 2025 fue arrestada junto a Jhakomo Hernández en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional, acusada de tráfico de dos libras de marihuana, caso por el cual el Ministerio Público solicitó prisión preventiva bajo la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

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En febrero de 2026 su nombre apareció vinculado a un tiroteo contra un vehículo en el que viajaba, donde murió una joven, hecho que quedó bajo investigación oficial y aumentó la polémica en torno a su figura.

Finalmente, hoy fue detenida en Boca Chica junto a otros dos jóvenes en una jeepeta Honda CRV, donde se ocuparon dos armas de fuego sin documentación legal. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.