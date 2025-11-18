Mas de 200 casas inundadas en Santiago: familias piden auxilio urgente

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en esta ciudad han provocado inundaciones momentáneas en las calles y avenidas del casco urbano y diferentes sectores, mientras que cientos de viviendas resultaron afectadas, dejando daños materiales cuantiosos.

La Defensa Civil informó que entre los sectores más afectados se encuentran Hoya de Caimito, el Fracatán , Arroyo de Nibaje, Pontezuela, la Cañada del Diablo, la avenida Estrella Sadhalá, Los Jardines Metropolitanos, la Circunvalación, la avenida 27 de Febrero y el Embrujo Tercero.

En Hoya de Caimito, más de 150 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento repentino. En Los Jardines Metropolitanos se registraron más de 30 viviendas inundadas, mientras que en el Fracatán se reportaron más de 80 viviendas con daños.

En otros sectores también se presentaron afectaciones menores que aún no han sido reportadas oficialmente.

Los residentes de Hoya del Caimito manifestaron su profunda preocupación ante los constantes aguaceros registrados en los últimos días, los cuales han provocado inundaciones frecuentes que mantienen en tensión a la comunidad que pide una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes.

Asimismo, los comunitarios aseguran que la situación se ha vuelto insostenible debido a la vulnerabilidad de varias calles que quedan anegadas con facilidad lo que provoca afectaciones en viviendas y dificulta el desplazamiento diario generando temor cada vez que se anuncia lluvia.

Expresaron que han vivido por años bajo las mismas condiciones sin recibir una solución definitiva lo que aumenta la frustración entre las familias afectadas quienes claman para que esta problemática sea atendida con la prioridad que merece.

En tanto que el Embrujo Tercero, varias familias perdieron sus ajuares al quedar sus viviendas inundadas tras el desbordamiento de la Cañada del Diablo que divide a los sectores de Los Álamos y Hato Mayor.

Sorayda Ramírez y Priscila Mercado, manifestaron por separado, que con los aguaceros de la noche del lunes vivieron el susto de sus vidas.

En el Embrujo hubo familias que perdieron camas, televisores y otros ajuares, mientras al menos 15 vehículos se dañaron las aguas que iniciaron a caer cerca de las 6:00 de la tarde y pasadas las 9:00 de la noche aún continuaban.

La Alcaldía informó que continúa desarrollando operativos de limpieza de imbornales, drenajes y recogida de basura, pero reiteró que muchas de las inundaciones se generan por la acumulación de desechos lanzados por la propia comunidad en las cañadas y sistemas de drenaje.

“Estamos haciendo un llamado a la población residente en las zonas vulnerables para que no lancen basura a las calles ni a los drenajes. La basura que se deposita al frente de las viviendas termina obstruyendo los imbornales, y esto agrava las inundaciones”, señaló la Alcaldía.

Los organismos de emergencia Protección Civil, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos se mantuvieron activos dando seguimiento a la situación y asistiendo a las familias afectadas.

Las autoridades exhortaron a las familias que viven en zonas propensas a inundaciones a tomar medidas preventivas, especialmente en momentos de lluvias intensas, como elevar los enseres y proteger los objetos de valor, debido a que estos eventos se repiten con frecuencia en las mismas áreas.