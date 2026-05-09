"No me dejaron ver a mi niño", madre llora y exige justicia por muerte de su hijo en Hato Damas

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Ana Mercedes Corporán, madre del niño Raudiel Steven Martínez Corporán, quien fue encontrado muerto en una cañada del distrito municipal Hato Damas, exigió justicia por el fallecimiento de su hijo y reclamó porque no se le dejó ver el cadáver del menor

"Mi niño vino en una funda negra con un mal olor fuerte. Estaba lleno de mosca, no lo pude reconocer. No me dejaron verlo, debieron dejármelo ver. Yo les dije que no iba a gritar y no me dejaron verlo", exclamó la madre adolorida por pérdida de su hijo.

Mercedes Corporán le imploró a las autoridades que le hagan justicia y que se investigue profundamente el caso hasta llegar a los responsables de su muerte.

"Yo quiero justicia, señor Presidente. Usted no sabe el dolor que yo siento en mi corazón. Yo anoche no pude dormir nada", añadió.

Por otro lado, familiares del menor se quejaron del proceso de investigación de la Policía Nacional y exigieron la detención de uno de los sospechosos, un menor de 14 años quien, según afirman los residentes del sector, podría ser uno de los responsables principales.

El menor fue encontrado en una cañada del distrito municipal Hato Damas luego de una intensa búsqueda.