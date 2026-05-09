“Es como si me mandaran a morir a casa”, clamor de Aura Celia por costo de tratamiento contra cáncer

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Con la voz entrecortada por la fatiga y el peso de una enfermedad que avanza sin tregua, Aura Celia Andújar ha decidido romper el silencio. Desde su hogar, donde hoy se encuentra limitada físicamente, Aura Celia envió un mensaje desesperado a las autoridades y a la sociedad: el costo de seguir viviendo se ha vuelto inalcanzable para ella.

"Estoy mala, y cada vez peor. Ya ni como, no puedo caminar... tengo los tendones de los pies y las manos dañados", confesó con evidente dolor.

Aura Celia padece un cuadro de salud crítico. Según relató, el cáncer ha hecho metástasis en su cabeza y en ambos pulmones, sumado a una afección renal que complica aún más su estado.

“Ese medicamento es muy costoso, eso no es para pobres”, expresó Andújar. “Un medicamento para gente pobre que cueste medio millón mensual… ¿Cómo se hace? Eso es como si me mandaran a morir para mi casa”.

Afirmó que el tratamiento recomendado por sus médicos tiene un costo aproximado de medio millón de pesos mensuales, una cifra que resulta astronómica para una familia de escasos recursos.

Hizo un llamado directo a quienes puedan extenderle una mano: “Que vengan en auxilio, en ayuda... el que pueda cooperar con esta causa, que coopere, que Dios se lo premiará”.