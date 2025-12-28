"Me mataron a mi muchachita": la desgarradora despedida a Perla, joven asesinada en Los Guandules

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Me mataron a mi muchachita”. Así fue el grito desgarrador de Linette Pacheco, quien entre llantos se lamentaba durante el velatorio de su hija, Perla Jokasta Santos Pacheco, la joven de 19 años que murió de un disparo en la cabeza en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Rodeada de familiares, vecinos y amigos, la madre aún no lograba asimilar la pérdida de su hija, a quien describía como su niña buena, tranquila y de su casa.

Entre sollozos repetía una y otra vez: “Mi niña tan buena que era”, mientras despedía a la joven cuyo sueño era estudiar Derecho y convertirse en abogada criminóloga.

Quienes conocieron a Perla coinciden en que era una muchacha dedicada a su hogar. Cuidaba de sus hermanitos, no salía con frecuencia y pasaba la mayor parte del tiempo en casa.

La noche del hecho, según relató su madre, la joven se encontraba sentada frente a su vivienda escuchando música, cuando unos conocidos le propusieron salir a echar gasolina en varias motocicletas.

Arrestan a mayor del Ejército

Hasta el momento, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el arresto del presunto responsable de la muerte de la joven.

El detenido fue identificado como Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD). Su apresamiento se produjo tras una exhaustiva labor investigativa realizada por agentes del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con el informe oficial, durante la investigación se realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del disparo que acabó con la vida de Perla Jokasta.

Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales y permanece bajo custodia, a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para los fines correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, una familia llora la pérdida de una joven con sueños truncados y un país sigue atento a un caso que ha tocado fibras profundas, en espera de justicia por Perla.