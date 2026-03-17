Medio Ambiente afirma ha procesado 10,000 permisos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó ayer que ha procesado 10,000 solicitudes de autorizaciones ambientales desde agosto de 2024, viabilizando inversiones superiores a los US$21,000 millones en todo el país.

En un comunicado, la entidad defendió la eficiencia de sus “procesos de permisología”, al señalar que esos resultados reflejan los avances en la modernización institucional y en la agilización de los trámites, bajo criterios que asegura muestran transparencia, rigor técnico y protección de los recursos naturales.

Medio Ambiente explicó que esa transformación responde a una estrategia orientada a optimizar la evaluación ambiental y ofrecer mayor seguridad jurídica a los proyectos de inversión.

Según el documento, el 19 de febrero el Ministerio de Medio Ambiente sostuvo un encuentro en la Gobernación de Santiago, con los representantes de los principales gremios del sector construcción de la región Norte.

Durante esa reunión, refiere el texto, las autoridades presentaron las herramientas clave del proceso de modernización hacia un “Ministerio Inteligente”, con el objetivo de hacer más ágiles los procesos.

Medio Ambiente señaló que entre las iniciativas presentadas figuran la creación y estandarización de 73 términos de referencia (TDR), la implementación del sistema CRIM Express para proyectos de impacto mínimo y la plataforma Sigeo RD, que integra información geoespacial para facilitar evaluación técnica.

Sostuvo que el encuentro incluyó un espacio de diálogo, en el que los actores del sector construcción expresaron sus inquietudes y plantearon aspectos específicos relacionados con la permisología ambiental.

Agrega que a partir de ese intercambio, la institución ha seguido desarrollando reuniones de trabajo y coordinación con representantes del sector, incluyendo la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), con los cuales han revisado expedientes y aspectos técnicos vinculados a autorizaciones ambientales.

Responde a Industriales

La aclaración del Ministerio de Medio Ambiente ocurre luego de una publicación en este diario, en la que directivos de la ACIS, entre ellos Marcos Santana y Juan Núñez Collado, advirtieron sobre los retrasos en la aprobación de permisos que afectarían al menos 60 proyectos de construcción en la región del Cibao.

Los empresarios atribuyeron la situación a la “hiperburocracia” y lentitud en los procesos, señalando que las demoras generan costos financieros y frenan oportunidades de inversión en proyectos pequeños y medianos.

busca agilizar los procesos

Sin embargo, Medio Ambiente asegura que mantiene un enfoque claro en agilizar los procesos sin debilitar el rigor técnico ni la protección ambiental.

“El compromiso es continuar fortaleciendo la eficiencia y la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, de manera que los proyectos puedan desarrollarse con seguridad jurídica y en armonía con la protección de nuestros recursos naturales”, expresó la entidad en el comunicado.

La entidad estatal reiteró su disposición de mantener un diálogo permanente con los sectores productivos, para facilitar inversiones sostenibles y promover un desarrollo económico responsable.