Medio Ambiente reabre al público entorno para visitas presa Palomino

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A partir de mañana, quedará habilitada una nueva ruta ecoturística de la presa Palomino, en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la seguridad de los visitantes y reforzar la conservación de esta área protegida.

La medida, implementada a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, se realiza luego de un proceso de evaluación y reorganización del acceso ecoturístico a este espacio que responde al notable incremento de prácticas ecoturísticas, en particular senderismo, registrado allí en los últimos cinco años.

En el marco de este procedimiento, el pasado 30 de diciembre se presentó de manera virtual el protocolo para el área de pernoctación temporal, en un encuentro en el que participaron turoperadores, guías locales y representantes del Ministerio de Turismo (Mitur).

Área para senderismo en zona presa de Palomino.

Protocolo

Los interesados en pernoctar en el parque deberán solicitar autorización a través de la plataforma de servicios digitales del Ministerio, con al menos 15 días de antelación. En caso de cancelaciones o reducción del número de visitantes, estas deberán ser notificadas previamente a la institución.

Cada grupo deberá: asignar un líder responsable por parte del operador turístico, contar cuando menos con un guía local por cada 10 personas, quien velará por el cumplimiento de las normas ambientales y de uso del área protegida; y respetar los lineamientos para el uso de la zona de acampar habilitada temporalmente, cuya capacidad máxima será de 120 personas por noche.

Asimismo, durante la caminata y la estadía es necesario seguir estrictamente las normas de comportamiento, incluyendo la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, vaporizadores y sustancias controladas.

En cumplimiento de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, está prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso. Los visitantes deberán portar utensilios personales reutilizables y los líderes de grupo, guías locales y organizadores de viajes serán responsables de garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos generados, los cuales deberán ser retirados en su totalidad una vez finalizada la visita.

Los grupos que incumplan este protocolo perderán el derecho a futuras autorizaciones para acampar dentro del parque.

Durante la primera fase de apertura de la ruta, el Ministerio estará capacitando a los guías locales como Guías Intérpretes de la Naturaleza. Una vez concluido este proceso, será obligatorio que los visitantes utilicen los servicios de estos guías certificados, quienes deberán estar debidamente identificados para ingresar al área protegida.

Además, próximamente, la institución estará construyendo facilidades adecuadas para la zona de pernoctación con el objetivo de mitigar los impactos ambientales y apoyar el desarrollo ecoturístico de las comunidades locales.

La ruta ecoturística utilizada anteriormente en la presa Palomino fue cerrada el lunes 18 de agosto de 2025 como medida preventiva para mitigar riesgos asociados a la seguridad de los visitantes, así como proteger el entorno natural y asegurar un manejo ecoturístico responsable del área protegida. Así MMA avanza en la organización y regulación del uso público de las áreas protegidas.