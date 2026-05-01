En medio de protestas y exigencias, trabajadores dominicanos celebran su día

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Vociferando consignas como “Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional” y con pancartas en mano, cientos de personas marcharon este viernes en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Además, en demanda de diversas reivindicaciones para los empleados del país como el alto costo de la vida, aumentos salariales, respeto a la cesantía, justicia por el caso SeNaSa, entre otras reivindicaciones.

Imágenes de la protesta

La movilización partió alrededor de las 10:00 de la mañana desde la Plaza Histórica Mauricio Báez, ubicada en la avenida San Martín esquina Oporto Navarro, y concluyó frente al Palacio Nacional.

Los organizadores dieron lectura a una proclama oficial con sus principales demandas dirigidas a las autoridades gubernamentales.

Mientras, que las integrantes del Movimiento de Mujeres Trabajadoras también marcharon para exigir mejores condiciones laborales y el reconocimiento pleno de sus derechos sindicales.

"Las mujeres hemos decidido salir a las calles a exigir lo que nos corresponde. La unidad y la determinación son la clave para lograr los cambios que necesitamos", afirmó Marianela Moreno, vocera del movimiento.

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