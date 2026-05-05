Mejoras eléctricas: ETED trabaja en San Juan, San Pedro y Puerto Plata esta semana

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que desarrollará trabajos programados en distintas líneas de transmisión del país, como parte de su plan de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras por deterioro, orientado a garantizar un servicio más estable, seguro y eficiente.

El martes 5 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., las brigadas trabajarán en la línea de transmisión de 69 kV Sabana Yegua – San Juan 2, en la región Sur. Para la correcta ejecución de estos trabajos y por razones de seguridad operativa, será necesario desenergizar el circuito Edesur Guanito 2, lo que implicará la interrupción del servicio en las comunidades de Guanito, Sabana Alta, Los Bancos, La Vereda, Coco del Yaque, Loma del Yaque, Palmar, Arroyo Cano, Bohechío, Los Fríos y Buena Vista, perteneciente a la provincia San Juan.

El miércoles 6 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., estos trabajos continuarán en la región Este, en la línea de transmisión 69 kV SPM – Zona Franca San Pedro de Macorís (Chentec). Durante esta jornada, se verán afectadas instalaciones como Zona Franca San Pedro de Macorís, Coastal Petroleum Dominicana, Universidad Central del Este, Zona Franca San Pedro AES, Zona Franca San Pedro Chentec y la estación Sultana del Este. Estos trabajos no implican interrupciones en comunidades residenciales.

El jueves 7 de mayo, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., las labores se realizarán en la región Norte, en la línea de transmisión 69 kV Playa Dorada – Puerto Plata. Por razones de seguridad, será necesario intervenir circuitos de distribución de Edenorte, lo que afectará las comunidades de La Colonia, Barrio La Paz, Costa Azul, Punta Goleta, Las Espinas y Rocon, perteneciente a la provincia Puerto Plata y, de manera transitoria, en La Hoya, Palo Colorado, La Vereda, El Mango, Blanco Arriba, Jobo Arriba, La Cigua y Arroyo Blanco.

El viernes 8 de mayo, en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., los trabajos se llevarán a cabo en la región Sur, en la línea de transmisión 69 kV Elías Piña – San Juan 2. Estas labores impactarán las provincias Elías Piña y San Juan (incluyendo Las Matas de Farfán), así como de manera transitoria la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.

Estas acciones son esenciales para reducir riesgos de fallas, optimizar la operación del sistema y responder de manera más efectiva a las crecientes necesidades energéticas de la población.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y sectores impactados, reiterando su compromiso de seguir trabajando por un sistema eléctrico más robusto, moderno y confiable para el desarrollo del país, en su rol de habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.