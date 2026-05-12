Mejoras reducen mora y faltas disciplinarias

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Las mejoras en el sistema de justicia no solamente son resaltables en los avances tecnológicos, la mora judicial y en la resolución de conflictos, sino también en la casi inexistencia de faltas disciplinarias cometidas por jueces, afirmaron ayer los coordinadores de los departamentos judiciales de la región Sur del país.

Para los magistrados Juan Proscopio Pérez Minyety, de San Cristóbal; Joselín Moreta Carrasco, de Barahona; y Juan Manuel Ramírez Suzana, de San Juan de la Maguana, los juicios disciplinarios y expulsión de jueces (por actos de corrupción, manejo irregular de casos, venta de sentencias) son escasos porque además de que se han establecido los controles necesarios con el Código de Ética, las condiciones laborales de jueces y demás servidores del Poder Judicial han mejorado.

Los tres magistrados se refirieron al tema durante un encuentro con la prensa, en el que presentaron los avances y desafíos de los departamentos judiciales que coordinan, donde afirmaron, el 97 % de los tribunales se encuentra al día en lo que respecta a la mora judicial.

Según sus palabras, al inicio del período 2020-2025, la región enfrentaba acumulación de expedientes y retrasos en la gestión audiencias, pero con la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas, los niveles de satisfacción alcanzan el 80 %.

Indicaron que en los tres departamento judiciales siete de cada 10 casos se deciden en un año o menos; que en Barahona y San Juan el 100 % de los tribunales “está al día”, mientras que en San Cristóbal lo está el 93 % , con una tendencia sostenida de mejora en sus indicadores de desempeño.

El magistrado Moreta resaltó entre los logros del departamento judicial de Barahona, ser el primero donde el 100 % de sus tribunales operan con sus asuntos al día, y el haber dado salida temprana al 83 % de los casos penales en el 2025, mediante conciliación y acuerdos.

Ramírez Suzaña, de su lado, informó que en el Distrito Judicial de San Juan el 23 % de los asuntos penales utilizan los mecanismos no adversariales procesales para concluir los casos antes del juicio oral; que el 11 % de los casos no penales recurren a la mediación; y que se trabaja para elevar este último porcentaje a un 30 % “para reparar daños y restaurar la paz social mediante acuerdos”.

En los tribunales de San Cristóbal, al cierre del 2025 los retos estructurales históricos y la acumulación de expedientes del período 2019-2020 se superaron en un 93 %; se mantuvieron al día en ejecución de la pena y órdenes de libertad, sin procesos penales de más de 4 años sin sentencias”, resaltó el magistrado Pérez Minyety.

Informó que la meta es lograr que ese departamento judicial esté 100 % al día; que la resolución de conflictos alcance el 90 % de los casos; y que el 80 % de los trámites se realice a través de la plataforma de acceso.