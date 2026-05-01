Mejoras en el suministro eléctrico: ETED ejecuta mantenimiento en línea Sabaneta – San Juan

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este viernes 1 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras deterioradas en la línea de transmisión 69 kV Sabaneta – San Juan. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar una operación más segura y eficiente en la zona sur del país.

Durante la ejecución de los trabajos, se verá afectado el servicio eléctrico en la comunidad de Sabaneta y de manera parcial en la provincia San Juan, así como en la Central Hidroeléctrica Sabaneta.

La ETED explicó que estas intervenciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo, el cual permite prolongar la vida útil de las infraestructuras, reducir riesgos de fallas futuras y optimizar la calidad del servicio eléctrico. Estas acciones contribuyen, además, al fortalecimiento del sistema de transmisión como habilitador clave de la transición energética y digital del país.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios afectados, reiterando su compromiso con la mejora continua de la red eléctrica nacional y la prestación de un servicio confiable, seguro y sostenible.