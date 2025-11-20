Las memorias de las Mirabal entre mejores traducciones literarias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El libro “Vivas en su jardín: la verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad”, publicado en inglés a principios de este año por la University of Florida Press, fue incluido en una lista de 17 libros traducidos que la LIT-HUB califica como excelentes.

“Vivas en su jardín es la memoria de Dedé Mirabal, la hermana que sobrevivió la tragedia del asesinato de las hermanas Mirabal y quien durante décadas mantuvo viva la historia en la memoria del pueblo dominicano”, informa la LIT-HUB en una nota de prensa.

El libro fue traducido por la periodista, traductora e intérprete dominicana Ana (Nani) Martínez y la doctora Heather Hennes, profesora de Español del Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad Saint Joseph’s, en Filadelfia.

Fue puesto en circulación a fines de mayo pasado en las ciudades de Lawrence, Massachusetts y Nueva York.

La puesta en circulación del libro en la ciudad de Nueva York se realizó en el campus de la escuela Hermanas Mirabal, ubicada en el Alto Manhattan, donde alrededor del 90 % de la comunidad es de origen dominicano.

El libro cuenta con una introducción de Julia Álvarez, autora del libro “En el tiempo de las mariposas”. En sus palabras, la destacada autora domínico-americana dice que: “Este es el libro que hubiese querido tener a mano cuando estaba escribiendo ‘En el tiempo de las mariposas”.

Desde hace décadas, la LIT-HUB se ha dedicado a publicar obras de ficción y no-ficción de otros idiomas al inglés, lo que ha permitido que sus autores puedan alcanzar un público anglo-parlante mucho más amplio y diverso.

La organización fue fundada en el 2015 y tiene su sede en Nueva York.