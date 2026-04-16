Menchú alerta no hay desarrollo sin dignidad, inclusión y justicia social

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, afirmó ayer que no puede existir desarrollo sostenible sin dignidad, inclusión y justicia social, al participar en la apertura de Expo Sostenible 2026, un evento que consolida a Santo Domingo como punto de encuentro clave para impulsar la sostenibilidad en el Caribe.

Al ofrecer la conferencia titulada “Desarrollo sostenible, paz y cultura: una agenda compartida”, Menchú señaló que las crisis actuales demandan respuestas colectivas, sostenidas y con visión de largo plazo.

En la actividad, organizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), el presidente Luis Abinader destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de crecimiento que integre desarrollo económico, sostenibilidad y bienestar social.

Hizo un llamado a promover decisiones más coherentes y coordinadas ante los retos del entorno global.

En medio de un escenario global marcado por presiones económicas, climáticas y sociales, Expo Sostenible busca articular esfuerzos entre el sector público, privado, organismos internacionales y la sociedad civil, con el objetivo de generar respuestas concretas frente a estos desafíos.

La actividad que inició ayer y concluye hoy, abarca una amplia agenda de paneles de alto nivel y conferencias magistrales, que se complementan con espacios como el EcoHub, rondas de negocios, áreas para emprendedores y experiencias educativas orientadas a generar resultados tangibles. Figuran dentro de los temas a tratar economía circular, seguridad hídrica, inversión sostenible, transformación urbana, sistemas alimentarios y resiliencia, reflejando un enfoque integral que reconoce la interconexión de los desafíos actuales.

Desarrollo humano

En tanto, Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), manifestó que la sostenibilidad no puede verse como un tema aislado vinculado solo al medio ambiente, tras considerar que la sostenibilidad es desarrollo humano, que está acompañada de soluciones definitivas que perduran en el tiempo.

Al pronunciar la conferencia “Planificar para transformar una República Dominicana Sostenible”, el funcionario sostuvo que para lograr proyectos sostenibles hay que tener valentía para debatir, humildad para escuchar, técnicas para tomar decisiones y visión para transformar.

Citó como ejemplo el saneamiento del arroyo Gurabo, en Santiago, la cual es la obra de mayor impacto social y medio ambiental desarrollada en República Dominicana.

Agregó que esa obra ha servido de parámetro para la puesta en marcha del proyecto más ambicioso en la historia dominicana en materia de agua potable y saneamiento que es el "Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas", que abarca la intervención de Boca Chica, San Pedro, La Romana y Bávaro-Punta Cana. El proyecto es ejecutado en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a los directivos del Codessd, Expo Sostenible se perfila como una plataforma de impulso a soluciones concretas, en la que la República Dominicana busca posicionarse como un actor activo en la agenda de sostenibilidad del Caribe.