Merengue típico será patrimonio cultural de República Dominicana

La Cámara de Diputados (CD) aprobó en segunda discusión dos proyectos de Ley, el que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de República Dominicana, y el que designa la Escuela Nacional de Migración (ENM) con el nombre de “Academia General de Oficiales de Migración Coronel Randolfo Núñez Vargas”.

El primero de la autoría del diputado de María Trinidad Sánchez, Jorge Hugo Cavoli Balbuena, el segundo, del representante de Monseñor Nouel, Nolberto Ortiz de la Cruz, por lo que ahora pasan al Senado de la República para que lo convierta en Leyes.

En la misma sesión el cuerpo legislativo aprobó en primera discusión, el proyecto de Ley de incentivos económicos para los médicos especialistas que ejerzan funciones en la zona fronteriza, que comprenden las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, y Bahoruco.

Este proyecto fue sometido por Juan Bolívar Cuevas, de la provincia Baoruco, había sido aprobado por la Cámara de Diputados en la pasada legislatura pero perimió al no ser sancionado por el Senado en el tiempo previsto por la Constitución.

El legislador Cuevas, quien es médico, reintrodujo la pieza por la cámara baja, por lo que ayer el pleno lo aprobó en primera discusión y sería sancionado en una segunda lectura y enviado nueva vez al Senado.

El proponente motivó a sus colegas por que muchas áreas de especialidades en hospitales de las provincias citadas están cerradas por falta de especialistas, que no sienten motivación por falta de incentivos para ir a trabajar allí.