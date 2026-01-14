Mescyt da 56 mil becas en 5 años, eje laboral de jóvenes

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Cuarenta mil becas nacionales, 10 mil becas internacionales y 146 mil becas para estudios de lenguas extranjeras ha otorgado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) durante el Gobierno de Luis Abinader, afirma el titular de la entidad, Franklin García Fermín, con las que asegura que han beneficiado a cerca de 200 mil jóvenes dominicanos.

El ministro de la enseñanza superior explica al periódico Hoy que el programa de becas que llevan a cabo favorece a jóvenes talentosos de todo el país, con interés de prepararse al más alto nivel.

Precisa que las becas internacionales las entregan para formación de post grado, maestrías y doctorados, mientras que las becas nacionales (en universidades dominicanas) abarcan todos los niveles, técnico superior, grado y postgrado. Las becas del Programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad, dijo que abarca los cursos de inglés, francés y portugués.

Sostuvo que para las becas internacionales se requiere que el alumnos posea un título de grado en una carrera, un índice académico de un 80% y participar en la convocatoria de la plataforma “Beca tu Futuro del Mescyt”.

Destacó que desean la participación de jóvenes de todas las regiones del país y de las comunidades más necesitadas de formación profesional. El doctor califica de elevados los resultados de que egresan de formarse con becas. Se gradúa el 98%. Atribuye la gran demanda de las becas del Gobierno dominicano a la oportunidad que da a los jóvenes para que pueda moverse socialmente, el impacto que tiene su vida y su familia, y el aporte al desarrollo del país. Las becas van a profesiones de alto interés para el desarrollo del país, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, demandadas por el mercado de trabajo”.

Alerta que el estudiante puede salir de la beca por bajar el índice académico, y reitera que la deserción es rara. Las becas internacionales cubren universidades de Europa y Estados Unidos, y van a academias tan competentes como Fordham University para carreras STEAM y con el Gobierno de Estados Unidos y con el Reino Unido.

Ayer, el ministro García recibió en su despacho al joven Ceferino Medina Peralta, por su éxito de doble titulación con beca internacional. Lo reconoció la Universidad de Sevilla (España) Máster Universitario en Matemáticas y honores Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Matemáticas Aplicadas, en la Universidad de Chile.