Mescyt trabaja para atraer estudiantes extranjeros

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

República Dominicana está consolidada como destino académico de captación de estudiantes extranjeros. Esto según la viceministra de relaciones internacionales, Paula Disla, durante el encuentro “Perspectivas 2026 de la internacionalización: Una mirada integral desde la movilidad y los convenios. Señaló que durante este mes la entidad registró un crecimiento significativo en el interés internacional, resultado de la participación en escenarios y ferias académicas a nivel global.

En estos espacios, citó la cercanía de estudiantes extranjeros a la entidad, en especial aquellos donde la seguridad puede verse comprometida por situaciones personales ofreciéndoles no solo un entorno seguro que garantiza su bienestar, sino también oportunidades para su crecimiento profesional y el desarrollo de su talento.

Indicó que el país tiene el propósito de elevar la calidad de la educación superior hacia niveles de excelencia, para que funcione como una industria que contribuya al desarrollo de la sociedad a escala global.