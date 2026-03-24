Meteorología prevé chubascos aislados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo señaló en su último informe que las precipitaciones iniciarán en horas de la mañana y que las localidades más afectadas serán Monte Plata, La Altagracia y Santo Domingo.

Temperaturas bajas

En cuanto a las temperaturas, Indomet prevé que seguirán bajas, debido al viento fresco de dirección noreste, en especial en zonas de montañas y valles, donde podrían ocurrir episodios de nieblas.

La temperatura mínima estará en 19 °C y 21 °C, y máximas en 28 °C y 30 °C.

Meteorología informó que en el Gran Santo Domingo habrá cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos y ocasionales ráfagas de viento.