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Temperaturas bajas.

Meteorología prevé chubascos aislados

Las condiciones del tiempo señaló en su último informe que las precipitaciones iniciarán en horas de la mañana y que las localidades más afectadas serán Monte Plata, La Altagracia y Santo Domingo.

Salga con su paragua.

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EMILIO GUZMÁN M.
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EMILIO GUZMÁN M.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo señaló en su último informe que las precipitaciones iniciarán en horas de la mañana y que las localidades más afectadas serán Monte Plata, La Altagracia y Santo Domingo.

Temperaturas bajas

En cuanto a las temperaturas, Indomet prevé que seguirán bajas, debido al viento fresco de dirección noreste, en especial en zonas de montañas y valles, donde podrían ocurrir episodios de nieblas.

La temperatura mínima estará en 19 °C y 21 °C, y máximas en 28 °C y 30 °C.

Meteorología informó que en el Gran Santo Domingo habrá cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos y ocasionales ráfagas de viento.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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