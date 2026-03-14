Clima
Meteorología prevé lluvias aisladas hoy
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones iniciarán desde tempranas horas del día, debido a una débil vaguada y al viento del este.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias aisladas sobre provincias del Litoral Costero Atlántico, la Llanura Oriental, el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones iniciarán desde tempranas horas del día, debido a una débil vaguada y al viento del este.
Indicó que afectarán sectores de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, La Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independencia, San Cristóbal y Santo Domingo.
Temperaturas serán calurosas durante el día.
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