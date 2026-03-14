Meteorología prevé lluvias aisladas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias aisladas sobre provincias del Litoral Costero Atlántico, la Llanura Oriental, el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones iniciarán desde tempranas horas del día, debido a una débil vaguada y al viento del este.

Indicó que afectarán sectores de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, La Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independencia, San Cristóbal y Santo Domingo.

Temperaturas serán calurosas durante el día.