Meteorología prevé lluvias dispersas y moderadas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias dispersas y moderadas, acompañadas de ráfagas de vientos en localidades de La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Azua, San Juan de la Maguana, Independencia, Baoruco y Elías Piña.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que esas precipitaciones ocurrirán en la mañana y primeras horas de la tarde y que serán provadas por los efectos indirectos de un sistema frontal y el viento del este/noreste.

Meteorología prevé que las temperaturas continuarán bajas con una “sensación bastante fresca” durante el resto del día.

Para el Gran Santo Domingo, Indomet vaticina cielo medio nublado, con lluvias dispersas y débiles, ráfagas de viento y sensación térmica baja. La temperaturas mínimas entre 15 °C y 18 °C y la máxima entre 23 °C y 25 °C.

En la costa atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, en la costa caribeña pide navegar con precaución.