Meteorología prevé lluvias escasas en todo el país

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que en el Gran Santo Domingo también habrá un cielo despejado y que las lluvias serán escasas.

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

El país tendrá precipitaciones escasas, con un cielo soleado y de nubosidad aislada, debido al sistema anticiclónico que permanecerá en el territorio nacional, sumado al escaso contenido de humedad en el área de pronóstico.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las temperaturas estarán bajas durante la madrugada y la noche, debido a la época del año, sobre todo en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

