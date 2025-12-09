Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Temperaturas estarán calurosas.

Meteorología prevé lluvias moderadas

EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias débiles a moderadas, en especial sobre Pedernales, Bahoruco, el suroeste de Santiago, San José de Ocoa, Elías Piña, Puerto Plata y el sur de La Vega.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que los efectos de la débil vaguada serán contrarrestados por la incidencia del sistema anticiclónico, lo que provocará nubes aisladas sobre la mayor parte del territorio nacional

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé que estarán un poco calurosas, debido al viento cálido y húmedo del sureste. La mínima estará en 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Para las localidades del Gran Santo Domingo Indomet vaticina cielo medio nublado con chubascos aislados.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

